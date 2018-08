Kotimaa

Nuori mies putosi 10 metriä kerrostalon parvekkeelta – loukkaantui vakavasti

Alle 30-vuotias mies on pudonnut Vantaalla kerrostalon neljännestä kerroksesta, kertoo poliisi. Poliisin mukaan kyseessä vaikuttaa olevan jonkinlainen tapaturma. Rikosta ei tässä vaiheessa epäillä.Poliisin mukaan alkoholilla on saattanut olla osuutta asiaan.Mies putosi parvekkeelta nurmikolle. Pudotus oli noin kymmenen metriä. Mies vietiin Töölön sairaalaan, ja poliisin mukaan hän on loukkaantunut ilmeisen vakavasti.Poliisin mukaan paikalla oli myös muita ihmisiä ja he yrittivät nostaa parvekkeen kaiteella roikkuneen miehen takaisin parvekkeelle.Pelastuslaitos sai hälytyksen Vantaan Sahatiellä noin puoli yhden aikaan lauantain vastaisena yönä.