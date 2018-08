HUS:n uusi johtaja Juha Tuominen: ”valinnanvapaus on vääjämätön”

Kotimaa

Riippumatta siitä toteutuuko sote vai ei, Suomen suurin terveydenhuollon organisaatio on saatava kuntoon, jossa se kestää sekä kansallisessa että kansainvälisessä kilpailussa. Kohta suomalaiset potilaat eivät enää tee valintoja vain maan sisällä.





Pitää tehdä muutoksia kohti asiakaslähtöisyyttä ja digitaalisuutta.

Vuonna 1995 IS haastatteli 31-vuotiasta lääkäriä Juha Tuomista https://www.is.fi/haku/?query=juha+tuomista , joka työskenteli tutkijana Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa. Tuolloin elettiin suuren laman loppua ja maailma muuttui kovaa vauhtia. Nuori lääkäri rahoitti tutkimusta apurahoilla, mutta palkkaa oli hankittava myös tekemällä tuurauksia epämukavina työaikoina.Tuominen puhui siitä, kuinka lääkärienkin ”eläkevirat” olivat katoamassa.– Se ei minun maailmaani kaada, Juha Tuominen sanoi vuonna 1995.Siitä on kulunut 23 vuotta.– Muistan, että siinä haastattelussa oli huolta, mutta piti siinä positiivisuuttakin olla. Tuo oli juuri se. En ole toiminut eläkevirkalogiikalla vaan vaihtanut työpaikkoja, kun olen saanut uutta kokemusta, sanoo Tuominen, 54, nyt.– Jotkut ovat ihmetelleet, että olen välillä hypännyt varmasta paikasta erityisesti yksityiselle sektorille. Olen ajatellut, että pitää rohkeasti hakea kokemuksia ja uskaltaa.Tuominen nimitettiin alkuviikosta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n toimitusjohtajaksi. Hän on työskennellyt aiemminkin siellä useaan otteeseen, mutta toimii nyt Terveystalon johtajaylilääkärinä. Tuominen on työskennellyt myös kansainvälisessä lääketeollisuudessa.aloittaa virassaan ensi vuoden alussa. Tehtävän jättävä Aki Lindén https://www.is.fi/haku/?query=aki+linden julkaisi pari päivää sitten poikkeuksellisen tiedotteen.Lindén totesi siinä, että ”HUS on kritisoinut hallituksen yksimielisillä kannoilla Sipilän https://www.is.fi/haku/?query=sipilan hallituksen ajamaa sote- ja maakuntauudistusta. Tuomisen valinnan ei katsota merkitsevän muutosta tähän linjaan”. Lindén on itse esittänyt uudistuksista hyvin kriittisiä kantoja.– Lähtökohta on, että HUS:n hallitus määrittää linjan. Lindénin tiedote varmaan kertoo siitä, että jollain ryhmillä voi olla ollut huolta, mitä tapahtuu. Hän on halunnut varmasti tätä huolta vähentää, Tuominen sanoo.Tuominen valittiin tehtävään kovan kädenväännön jälkeen. HUS:n hallitus suositti siihen dosentti Jari Petäjää https://www.is.fi/haku/?query=jari+petajaa . Valtuusto, jolla on ratkaisuvalta, päätti kuitenkin Tuomisen puolesta. Asiassa oli myös poliittinen puolensa, joka kietoutuu myös sote-kiistoihin.– Optimi on, että kun toimitusjohtaja aloittaa, olisi sataprosenttinen tuki taustalla. Uskon, että se löytyy. Henkilövaalissa saa olla eri näkemyksiä. Konsensus ei ole paras tapa valita yrityksen johtajaa, Tuominen sanoo.– Kiistatta tämä vaali oli henkilökohtaisesti kuluttava. Henkilöön käyväkin kommentointi ei tunnu hyvältä. Mutta jos ottaa tällaisen työn vastaan, se pitää kestää.Sote-keskustelussa Tuominen on ollut käytetty asiantuntija. Hän on puhunut esimerkiksi asiakasseteleiden puolesta ja monet ovat pitäneet häntä yksityisen puolen edun ajajana. HUS:n sisältä on esitetty kantoja, joissa sotea kritisoidaan.Tuominen on mielestään puhunut ”yleiseurooppalaisesta” kehityksestä, joka toteutuu haluttiin, Suomessa mitä vain. ”Vapaa liikkuvuus” on myös terveydenhuollon trendi.– Valinnanvapaus on vääjäämätön. Jokaisen organisaation pitää trimmata itsensä kuntoon, joka kestää sen, että kansalaiset tekevät valintoja, Tuominen sanoo.– Riippumatta siitä toteutuuko sote vai ei, Suomen suurin terveydenhuollon organisaatio on saatava kuntoon, jossa se kestää sekä kansallisessa että kansainvälisessä kilpailussa. Kohta suomalaiset potilaat eivät enää tee valintoja vain maan sisällä.Tuomisen mielestä on vaara, että suomalaisen yhteiskunnan varat valuvat ulkomaille, jos potilaat hakevat sieltä hoitoja.– Tässä kilpailussa HUS:n pitää pärjätä.järjestää erikoissairaanhoitoa 1,5 miljoonalle suomalaiselle 24 kunnassa. Se on aivan omaa luokkaansa. Haasteita riittää ilman sote-uudistustakin.– Isoin niistä on aina talous. HUS on 18 vuotta vanha. On osoittanut, että sen perustaminen oli aikaansa edellä oleva ja viisas päätös. Mutta ympäristö muuttuu.Tuomisen mukaan rahojen pitäisi saada riittämään, vaikka uusia asioita tulee koko ajan.– Pitää tehdä muutoksia kohti asiakaslähtöisyyttä ja digitaalisuutta.Ensi vuonna otetaan käyttöön paljon puhuttu Apotti-tietojärjestelmä.– Ihmiset pitää saada voimakkaammin sähköisen asioinnin piiriin.on työskennellyt Terveystalossa vuodesta 2010. IS:n tietojen mukaan hän tienasi osakemyynneillä Terveystalon viime syksyn listautumisannissa 3,56 miljoonaa euroa. Taloudellista pakkoa uusien haasteiden etsimiseen tuskin on. Silti Tuominen hakee niitä. Hän oli hiljan ehdolla myös Helsingin yliopiston rehtoriksi.

– Minulla on palo, yhteiskunnallinen palo ja terveydenhuollon palo. HUS on myös henkilökohtainen rakkaus. Olen koko aikuisikäni seurannut terveydenhuoltoa ja HUS:ia. Se on hieno organisaatio, Tuominen sanoo.– Olen ihminen, joka tavoittelee ja haluaa rakentaa jotain parempaa. Uskon, että pystyn antamaan lisää ja tekemään organisaatiossa, jossa rakenteet ovat haasteen edessä.Nuorena helsinkiläinen Tuominen opiskeli ensin teknistä fysiikkaa ennen kuin valitsi lääketieteen.– Se oli monipuolista, mutta koin että se ei ole juttuni. Mietin valtiotieteellisiä opintoja tai lääketiedettä. Valitsin lääketieteen, koska halusin kuitenkin vähän konkreettisempia asioita.Tuomisen mukaan hänellä on ”auttamisen halu”.– Koen saavani siitä itse paljon hyvää.