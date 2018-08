Kotimaa

Viikonloppureissun traaginen loppu: Turmabussin matkustajat olivat karaokeporukka Kalixista





Kuopiossa sattui perjantai-iltapäivänä ennen kello kolmea traaginen onnettomuus, jossa tilausliikenteen linja-auto suistui sillalta alas junaradalle.Itä-Suomen poliisin mukaan Kuopion onnettomuusbussissa oli kaikkiaan 20 matkustajaa, joista tämänhetkisen tiedon mukaan neljä on menehtynyt ja neljä on loukkaantunut vakavasti.Poliisi kertoi perjantaina alkuillasta, että kaikki Kuopion turmabussissa matkustajana olleet henkilöt ovat Ruotsissa asuvia suomalaisia eläkeläisiä. Seurue oli poliisin mukaan matkalla Kuopiossa sijaitsevaan kylpylähotelli Rauhalahteen.Onnettomuusbussi on Kemin Liikenteen. Kemin Liikenteestä kerrottiin aiemmin perjantaina bussin lähteneen liikkeelle Kemin seudulta, ja kyseessä olleen ryhmämatka. Illalla Kemin Liikenteestä kerrottiin IS:lle, että bussi onkin oletettavasti lähtenyt perjantaiaamuna liikkeelle Ruotsin puolelta.Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan turmabussin matkustajien seurue oli Suomessa karaokekerhon kylpylämatkalla.Pohjois-Ruotsin Kalixissa toimivasta lauluharrastajien kerhosta vahvistetaan IS:lle, että onnettomuusbussin matkustajat olivat tulleet Suomeen kyseisen karaokekerhon yhteiselle matkalle, ja heidän suuntanaan oli onnettomuuden sattuessa kylpylähotelli Rauhalahti.Kerhon Facebook-sivuilla kerrotaan kerhon olevan avoin kaikille, jotka tykkäävät musiikista ja laulamisesta. Kerhon jäsenet näyttäisivät olevan suomalaisia, jotka asuvat Pohjois-Ruotsissa.Poliisi kertoo, että onnettomuuden vuoksi Kuopiossa järjestetään kriisiapua Kallaveden kirkolla osoitteessa Rauhalahdentie 21 lauantaina klo 10.00–16.00.Tänään perjantaina kriisiapua järjestetään myös Kuopion Tuomiokirkossa osoitteessa Vuorikatu 17 iltakymmeneen saakka.Juttuun lisätty 24.8.2018 klo 21.58 päivitettyä tietoa bussin lähtöpaikkaan liittyen.