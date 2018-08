Kotimaa

Kemin liikenteen toimitus­johtaja kertoo, ettei turma­bussin jarru­ongelmista ollut viitteitä: ”Tilanne on se

Juuri nyt

https://www.is.fi/haku/?query=lue+lisaa:

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005802704.html





https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005802598.html





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kemin liikenne