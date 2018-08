Kotimaa

Turmabussin kuski kertoi poliisille: Jarrut eivät toimineet

Kuopiossa tapahtui perjantaina iltapäivällä vakava onnettomuus, kun tilausliikenteen linja-auto syöksyi sillalta junaradalle. Liikenneonnettomuudessa kuoli neljä henkilöä ja vakavasti loukkaantuneita on neljä. Lisäksi lievemmin loukkaantuneita on useita. Vain yksi loukkaantuneista oli henkilöautoissa, joihin bussi törmäsi.Heti onnettomuuden jälkeen poliisi ja pelastuslaitos kertoivat, että onnettomuuden syyksi epäillään teknistä vikaa.STT:n mukaan poliisi on päässyt jo kuulemaan turmabussin kuljettajaa. Kuljettaja on kertonut poliisille, että jarrut eivät ole toimineet ja hän menetti sen takia bussin hallinnan.Linja-auto päätyi kyljelleen osin kallioleikkauksen ja osin rautatien päälle.Ensihoidon tilannejohtaja kertoo, että bussin putoamismatka oli 7–10 metriä ja tämä oli yksi tärkeimmistä vammanaiheuttajista. Vammoista ei kerrota tarkemmin.Kuopion bussiturman loukkaantuneiden ja uhrien omaisille on järjestetty psykososiaalista tukea Kuopion yliopistollisen sairaalan auditoriossa.Bussi oli Kemin liikenteen, ja se oli lähtenyt tänään Kemistä. Kyseessä oli ryhmämatka.