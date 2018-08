Kotimaa

Video paljastaa hurjan näyn Kuopion turmapaikalla: Bussi makaa kyljellään raiteilla

Kuopiossa tapahtui perjantaina kello kolmen aikaan vakava liikenneonnettomuus, jossa tilausliikenteen bussi syöksyi kaiteen läpi sillalta junaradalle Kuopiossa. Onnettomuus tapahtui Kolmisopentiellä Leväsen liittymän 67 alueella.Itä-Suomen poliisi kertoi kello neljän jälkeen iltapäivällä, että viimeisen tiedon mukaan Kuopion onnettomuudessa on kuollut neljä henkilöä. 20 matkustajaa on kuljetettu Kuopion yliopistolliseen sairaalaan tarkastukseen.kuvaamalla videolla näkyy, kuinka linja-auto on kyljellään rautatien kiskojen päällä. Poliisin mukaan kyseessä oli tilausliikenteen bussi. Autotien varressa on vaurioituneita henkilöautoja.Poliisin mukaan tällä hetkellä epäillään, että bussiin olisi iskenyt tekninen vika. Bussi oli ajanut Kolmisopentietä etelän suuntaan, ajanut valoristeyksen läpi ja syöksynyt sitten sillalta useamman metrin pudotuksen junaradalle.