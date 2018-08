Kotimaa

Miksi Itämeri yhä kärsii sinilevästä?

Luonto dominoi Itämeren tilaa, ei ihminen. Tämän havaitseminen oli ravisteleva yllätys, jonka hyväksyminen vei itseltäkin kuukausia, sanoo Matti Lappalainen.

Monacon prinssi Albert I https://www.is.fi/haku/?query=albert+i oli tyrmistynyt. Merentutkimukselle sydämensä menettänyt prinssi silmäili Itämerta, jolle hän oli purjehtinut tutkimusryhmänsä kanssa.Meri Hirondelle-tutkimusaluksen ympärillä löyhkäsi. Ulappa purjelaivan ympärillä lainehti vastenmielisenä vihreänä massana, minne katseensa tarkensi. Merestä otettiin levänäytteitä. Näkymä kirjattiin ylös.”Leväkasvillisuus peitti koko altaan, joka ulottui Gotlannista Preussiin ja Suomenlahden suulle. Levä värjäsi Itämeren ja sen rannikon veden sille luonteenomaisen oliivinvihreäksi.”Matkasta laaditun tieteellisen raportin kuvaus olisi voinut olla tältä kesältä, jota luonnehdittiin vuosikymmen pahimmaksi sinileväkesäksi Itämerellä. Albert I:n retkikunta purjehti Itämerellä 1884. Ehkä hän oli lukenut Ruotsin tiedeakatemian tutkijan Lindströmin https://www.is.fi/haku/?query=lindstromin pari vuosikymmentä aikaisemmin laatiman kuvauksen Itämereltä.”Tavallisesti juhannuksen aikaan, mutta myös myöhemmin kesällä sinilevä lisääntyy aivan uskomattomiin määriin. Kalastajat vakuuttavat, että sen meren pinnalle muodostama matto on niin tiheä ja syvä, että veneet ajoittain tuskin pääsevät eteenpäin. … Viime kesänä elokuun alussa ajautui rannoille niin käsittämätön määrä tätä kuollutta pikkukasvia, että se ulottui paksuna harmaankeltaisena peitteenä kauaksi merelle, kasautui rantaveteen ja levitti mädäntyessään löyhkäänsä.”sinileväkukintoja pidetään tyypillisenä ihmisen toiminnan aiheuttamana ympäristöongelmana. ”Viimeisen sadan vuoden aikana Itämeri on muuttunut vähäravinteisesta, puhdasvetisestä merestä rehevöityneeksi meriympäristöksi”, Itämeren suojelukomission Helcomin tilannekatsaus 2010 kertoo.Vallitsevan käsityksen mukaan rehevöitymisen on aiheuttanut parin kolmen sukupolven aikana Itämereen virranneet ihmisen tuottamat fosfori- ja typpipäästöt. Niiden vähentämiseen on puututtu voimallisesti, ja lukemat ovat olleet hyviä. Kun 1980-luvun alussa Itämereen virtasi vuosittain 70 000 tonnia levien kasvulle tärkeintä ravinnetta fosforia, oli 15 vuotta myöhemmin kuormitusta enää puolet. Kuluneiden 40 vuoden aikana päästöt ovat vähentyneet 80 prosenttia.Siitä huolimatta yhä edelleen leväkasvustoille sopivina kesinä Itämeri peittyy laajoihin sinileväkukintoihin. Moni kysyy, miksi Itämeri ei suojelutoimista huolimatta puhdistu.johtavan Itämeri-tutkijan Suomen ympäristökeskuksen (Syke) erikoistutkijan Seppo Knuuttilan https://www.is.fi/haku/?query=seppo+knuuttilan mukaan päästöjen vähentämistä on jatkettava.– Itämereen kohdistuvia fosforipäästöjä pitää vielä leikata 30 prosenttia ennen kuin Itämeren tilanne ratkaisevasti kohenee, Knuuttila sanoo.Kun helpot keinot päästöjen vähentämiseksi on käytetty, on suojelutoimissa levittäydytty yhä laajemmalle. Suomessa Itämeren päästövähennystavoitteiden eräänlainen huipentuma koettiin, kun haja-asutusalueiden kuormitus otettiin taannoin tikun nokkaan. Kansan suussa ”paskalaiksi” ristitty Itämeren suojeluhanke kuivahti, koska sitä pidettiin kohtuuttomana ja hyötyihinsä nähden kalliina.Nyt liipaisimella ovat ihmisten kulutustottumukset, erityisesti lihansyönti, jota halutaan vähentää.– Ilman ruokatottumusten ja maatalouden päästöjen vähentämistä on mahdotonta päästä Itämeren kuormituksen vähentämisen kannalta välttämättömiin lukuihin, Knuuttila sanoo.vuosikymmenen helle- ja sinileväkesää putosi pommi, joka kyseenalaisti vuosikymmeniä eläneen selityksen Itämeren huonosta tilan syistä. Vesikunnostushankkeiden parissa elämäntyönsä tehnyt pienyrittäjä ja limnologi Matti Lappalainen https://www.is.fi/haku/?query=matti+lappalainen , 78, esitti, että ihmisen toimilla on vastoin vallitsevaa käsitystä vain vähän vaikutusta Itämeren sinileväkukintoihin.– Luonto dominoi Itämeren tilaa, ei ihminen. Tämän havaitseminen oli ravisteleva yllätys, jonka hyväksyminen vei itseltäkin kuukausia, Lappalainen sanoo.Lappalaisen kesäkuussa Oulun yliopistossa hyväksytty väitöskirja esittää vallitsevalle Itämeren-suojelulle joukon kiusallisia kysymyksiä. Niistä keskeinen kuuluu, miksi vuosikymmeniä jatkuneiden päästövähennyksistä huolimatta Itämeren sinileväkukinnot eivät ole loppuneet.Lappalaisen vastaus on, että Itämeren hapettomista syvänteistä nouseva sisäinen kuormitus pitää yllä rehevöitymistä huolimatta ihmisen toimista. Vähennykset eivät näy, koska Itämeren pohjan hapettomuutta korjaavat Tanskan salmien suolavesipulssit ovat harventuneet 1970-luvulta lähtien.Pulssien kokoluokka ja merkitys on valtava. Suurimmissa pulsseissa Itämereen virtaa muutamassa viikossa kaksi kertaa niin paljon vähäravinteista ja hapekasta vettä kuin on kaikissa Suomen järvissä.Lappalainen sohaisee monitieteellisessä väitöskirjassaan Itämeren suojelua, jonka ympärille hän sanoo rakentuneen ”instituution”. Suojeluinstituutiolla on hegemonia Itämerta koskevan erikoistiedon määrittelijänä, mitä asemaa se Lappalaisen mielestä käyttää ympäristöpoliittisten näkemystensä ajamiseen.Ei ihme, että väitöksen vastaanotto oli tyrmistynyt. Osa tutkijoista on sitä mieltä, että koko väitöskirjaa ei olisi pitänyt hyväksyä. Muutamissa lehtihaastatteluissa tutkimusta on arvioitu poikkeuksellisen rajuin sanakäänteinen.– Lappalainen ei ole julkaissut tieteellistä tutkimusta vaan teesejä. Lappalaisen väitöskirja pyrkii kumoamaan tiedeyhteisön jakaman näkemyksen, että Itämeren nykytilan takana on ihmisperäinen kuormitus, Knuutila sanoo.juuri Lappalainen sanoo pyrkivänsäkin.– Itämeren suojelun ympärille syntynyt ”instituutio” kieltäytyy näkemästä Itämeren heikkoon tilaan muita syitä kuin ihmisen toiminnan.Kysymyksessä ei siis ole vain luonnontieteellinen näkemysero vaan myös näkemyksellinen oppiriita, joka koskee luonnonprosessien ja ihmisen vaikutuksen suhdetta.– Suojelun parissa toimivat viranomaiset korostavat ulkoista kuormitusta sisäisen sijaan, koska sieltä he leipänsä saavat. Näin tehdään, vaikka Itämeren sisäinen ravinnekuormitus on 4–6 kertaa niin suuri kuin ihmisen aiheuttama, Lappalainen sanoo.Knuutila ei pidä mielekkäänä avata keskustelua siitä, onko Lappalaisen esittämä luku Itämeren sisäisestä kuormituksesta oikea. Tärkeintä on kiinnittää huomio maalta tulevan kuormituksen vähentämiseen.perusteesit Itämeren tilasta eivät sinänsä ole ristiriidassa tutkijoiden enemmistön kanssa. Itämeren syväteiden hapettomuus on vuosikymmeniä tiedetty asia, samoin hapettomuuden vaikutus rehevöittävän fosforin vapautumiselle pohjasedimenttien tuntumassa.Riita syntyy siitä, että Lappalainen nostaa hapettomuudesta johtuvan sisäisen kuormituksen Itämeren rehevöitymisen tärkeimmäksi ongelmaksi, jonka rinnalla ihmisperäisiin päästöihin puuttuminen on näpertelyä.– Kun Itämeren keskialueiden syvänteet muuttuvat hapettomiksi, ne luovuttavat miljoonia tonneja fosforia levien ravinnoksi.Sellaisen ravintopaukun rinnalla ihmisen päästöillä ei ole hänen mukaansa suurtakaan merkitystä. Aivan rannikon tuntumassa paikallisesti fosforipäästöjen vähentämisellä kyllä on väliä, Lappalainen sanoo.selittää siis Itämeren keskiosien laajoja sinileväkukintoja sillä, että Itämeren syvänteitä hapettavat, Pohjanmereltä virtaavat suolavesipulssit olisivat harventuneet 1970-luvulta lähtien. Suurimmissa pulsseissa Itämereen virtaa muutamassa viikossa jopa 500 kuutiokilometriä hapekasta vettä Kattegatista. Se on valtava määrä, kaksi kertaa Suomen järvien vesitilavuus.Kun tällaisen suolavesipulssin tuoma happi loppuu, vapautuu Gotlannin syvänteistä valtava fosforipulssi leville ravinnoksi – ihmisen toimista riippumatta.– Siksi Itämeren sinileväkukinnot eivät ole loppuneet, vaikka ihmisperäinen fosforikuormitus on vähentynyt huomattavasti. Eikä niiden kuulukaan loppua, sillä neljä viidesosaa fosforista vapautuu sedimenteistä, Lappalainen sanoo.Sinileväkukintoja esiintyy Itämeren keskialtaan lisäksi Suomenlahdella, mutta Länsi-Suomen maanviljelysseutujen kuormituksen vastanottavalla Selkämerellä ja Saaristomerellä vain vähän. Lappalaisen mukaan syy on siinä, että siellä ei esiinny pohjasedimenttien fosforia vapauttavaa pohjan hapettomuutta, vaikka sinne virtaavissa vesissä kyllä ravinteita riittää.Lappalainen esittää Gotlanninmereltä mitatun liukoisen fosforin jääneen kaikista vähennystoimista huolimatta 1980-luvun tasolle. Itämeren suojelukomission ennusteissa käyriä on piirretty jatkuvaksi toivoa herättävästi alaspäin, vaikka mallinnokset vievät toiseen suuntaan. Lappalaisen mukaan näin toimitaan, jotta valitun tien virheellisyyttä ei tarvitse tunnustaa.Jos kuormitus vähenee, pitäisi ravinnepitoisuuksienkin ajan myötä kääntyä laskuun ja sitä myötä sinileväkukintojen. Itämeren vesimäärä vaihtuu noin 30 vuodessa.

Miksi muutos parempaan antaa odottaa?

Itämereen kohdistuvia fosforipäästöjä pitää vielä leikata 30 prosenttia ennen kuin Itämeren tilanne ratkaisevasti kohenee, sanoo Seppo Knuuttila.

