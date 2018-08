Kotimaa

IS seuraa hetki hetkeltä: Kuopion bussiturmassa kuollut ainakin neljä

Päätapahtumat 7 min. sitten Bussin kuljettaja kertoi poliisille: "Jarrut eivät reagoineet" Poliisi on järjestämässä yhdessä Kuopion kaupungin kanssa kriisiapua vakavan liikenneonnettomuuden vuoksi. Ryhmämatka oli lähtenyt tänään Kemistä Kemin Liikenteen bussi oli lähtenyt tänään Kemistä. Kyseessä oli ryhmämatka. Bussin kuljettaja kertoi poliisille: "Jarrut eivät reagoineet" Kuopion bussiturman kuljettaja kertoo, että bussin jarrut eivät reagoineet ja hän oli sen takia menettänyt auton hallinnan, kertoo Itä-Suomen poliisi. Viranomaisten yhteisessä tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että neljän kuolonuhrin lisäksi onnettomuudessa on vakavasti loukkaantuneita neljä, lievemmin loukkaantuneita kuusi ja sairaalaan tarkistettavaksi vietyjä yhdeksän. Vain yksi loukkaantuneista oli henkilöautoissa, joihin bussi törmäsi. STT 7 min. sitten Bussin kuljettaja kertoi poliisille: "Jarrut eivät reagoineet" KYS:n edustaja: Kuopion bussiturma sattui työvuoron vaihtumisen aikaan, joten sairaalassa oli töissä tavallista enemmän hoitajia ja lääkäreitä. Siksi käytössä oli suuri määrä leikkaussaleja. STT Ylen suorana lähettämä tiedotustilaisuus Kuopion Neulamäen paloasemalla päättyy. Poliisi sanoo, ettei ole toistaiseksi tiedottanut onnettomuuden uhrien omaisia. Linja-auton raivauksessa tulee kestämään Tiedotustilaisuudessa sanottiin, että linja-auton raivauksessa rata-alueelta tulee vielä kestämään kauan. Henkilöautojen osalta raivaus saatu lähes suoritettua. STT:n mukaan VR hoitaa radalle pudonneen linja-auton raivauksen. Junaliikenne onnettomuuden vuoksi radalla edelleen poikki. Poliisi: "Alustavasti epäiltiin, että bussi olisi ollut menossa Rauhalahteen." Tutkinnanjohtaja: Tässä vaiheessa ei osaa vielä ottaa kantaa siihen, onko ollut joku tekninen vika, vai mitä on tapahtunut. Onnettomuuden uhrien omaisille tukea Kuolonuhrien ja loukkaantuneiden omaisille järjestetään psykososiaalista tukea Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Ensihoidon tilannejohtaja: "Kun putoamismatka oli seitsemästä kymmenen metriä radalle, niin voidaan olettaa, että se on yksi merkittävimmistä vamman aiheuttajista." Ensihoidon tilannejohtaja: Kello 15.45 viimeinen potilas lähti onnettomuuspaikalta kohti sairaalaa. "Linja-auton pudotus sillalta radalle oli noin kymmenen metriä." Pelastustoiminnan johtaja: Useita loukkaantuneita oli sekä linja-autossa sisällä että ulos sinkoutuneina. "Linja-auton keula nojasi kallioon, ja linja-auto oli keskiosaltaan ilmassa, minkä vuoksi linja-auton sisällä oli hankala toimia. Vaikeuttava tekijä oli myös se, että molemmin puolin oli kallioseinämät." Riskienhallintapäällikkö Paavo Tiitta Pohjois-Savon pelastuslaitokselta kertoo, että ensimmäinen hälytys onnettomuudesta on tullut 14.47. Ylen välittämä tiedotustilaisuus onnettomuuteen liittyen alkoi. IS seuraa tiedotustilaisuutta. Pelastuslaitos on kertonut järjestävänsä tiedotustilaisuuden Kuopion onnettomuuteen liittyen Neulamäen paloasemalla noin klo 16.45. Ylen mukaan tämänhetkisten tietojen mukaan onnettomuuden syynä oli tekninen vika. Onnettomuuspaikalla oleva Ylen toimittaja kertoi Ylen suorassa erikoislähetyksessä jututtaneensa silminnäkijää tilanteesta. Silminnäkijän Ylen toimittajalle kertoman mukaan tilanne tapahtui, kun sillalla oli autoja pysähtyneenä liikennevaloihin. Silminnäkijän kertoman mukaan linja-auto oli ennen sillalta suistumistaan törmännyt henkilöautoihin. "Sillalla oli henkilöautoja pysähtyneenä valoihin, kun moottoritieltä ramppia pitkin tuli erittäin kovaa vauhtia linja-auto. Näytti siltä, kun kuljettaja olisi sitä yrittänyt saada hallintaan. Sitten se törmäsi valoissa seisoneisiin autoihin," toimittaja kertoo silminnäkijän kuvailleen tilannetta. Onnettomuuspaikalla Kuopiossa oleva Ylen toimittaja kertoo Ylen suorassa erikoislähetyksessä tilanteesta onnettomuuspaikalla: "Näyttää siltä, että tilanne on saatu hallintaan. Loukkaantuneita on kuljetettu hoitoon, ja poliisi ohjaa liikennettä."