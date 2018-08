Nuori mies on huijannut useilta ihmisiltä rahaa Helsingissä – pyytää lainaa junalippuun, ei koskaan maksa takaisin

Kotimaa

Nuori mies on huijannut useilta ihmisiltä rahaa Helsingissä – pyytää lainaa junalippuun, ei koskaan maksa taka

poliisi kertoo, että heille on tehty tämän vuoden aikana kymmenkunta ilmoitusta parikymppisestä noin 175 senttimetrisestä vaaleaihoisesta miehestä, joka huijaa ohikulkijoilta rahaa.Tapaukset ovat sattuneet tammi- ja heinäkuun välillä.Miehen kerrotaan pukeutuneen siististi, puhuvan virheetöntä suomea ja käyttäytyvän hyvin asiallisesti. Lisäksi normaalivartaloisella miehellä on lyhyet keskiruskeat hiukset ja hieman partaa.Huijauksen kaava on aina samanlainen: mies pyytää rahaa lainaan, koska on omien sanojensa mukaan hukannut lompakon ja tarvitsee junalipun kotiinsa Ouluun.Tapauksille on ominaista, että mies lupautuu aina maksaa lainaamansa rahan takaisin. Vaikka hän poliisin tietojen mukaan esittäytyy valenimellä, antaa hän silti lainaajilleen oikean käytössä olevan puhelinnumeron. Whatsapp-pikaviestipalvelussa profiilikuvana on miehen oikea kuva.Rahaa lainanneet henkilöt ovat lähettäneet tilitietoja huijarimiehelle viestillä, ja mies on jopa kuitannut tiedon. Rahaa ei kuitenkaan ole tilille kuulunut ja kuittauksen jälkeen mies on muutenkin lopettanut vastaamisen yhteydenottoihin.poliisi kertoo, että mies on lähestynyt ohikulkijoita ainakin Helsingin päärautatieaseman tienoilla, Kaisaniemessä ja Kampissa. Parhaimmillaan mies on saanut huijattua useita kymmeniä euroja kerralla.Rikoksista epäillyllä miehellä on taustaa vastaavista teoista jo vuosien ajan.Helsingin poliisi muistuttaakin harkitsemaan vakavasti, millaisissa tilanteissa lainaa rahaa tuntemattomille. Huijarimiehen tarinaa on kuvailtu erittäin uskottavaksi, joten aina uskottava tarinakaan ei ole takuu luotettavuudesta.