Kotimaa

Eduskunnan jättävä Seppo Kääriäinen ei aio erakoitua: ”Valitettavasti kosto elää politiikassa”

Panet sen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kyse on

Jos kaikki menisi oikein hyvin, niin minun elämänjuoksusta on jäljellä parhaimmillaan vajaat neljäsosa. Ja jos semmoista ei ihminen itse tajua, niin silloin on päässä jotakin vialla.

Ikä on





Valitettavasti kosto elää politiikassa. Niin ei saisi olla. Vanhojen päälle pitäisi vetää ruksi. Se olisi valtiomiespolitiikkaa.

Mutta seuraava









Entinen





– Onneksi

Erakoituminen? Ei passaa erakoitua niin, että tulee huono olo. Se on minun ohjeeni.