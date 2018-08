Kotimaa

Nämä viisi kuumaa kysymystä nousevat esille, kun presidentit Macron ja Niinistö tapaavat

1. EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

Sekä Suomelle että Ranskalle on ensiarvoista, että EU:n puolustusulottuvuus ottaa askeleita eteenpäin.



2. Ranskan interventiojoukot

Vastikkeeksi Suomen osallistumisesta Ranska voisi toimia aktiivisesti Itämeren alueella.





3. Syyrian ja Ukrainan tilanne





4. Suomen hävittäjähankinnat

5. Arktiset kysymykset ja ilmastonmuutos