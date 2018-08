”Väkivallan tekemistä varten erilaisilla tekovälineillä varustautuneet” kommandopipopäät tunkeutuivat asuntoon ja pieksivät kaksi henkihieveriin

Kotimaa

”Väkivallan tekemistä varten erilaisilla tekovälineillä varustautuneet” kommandopipopäät tunkeutuivat asuntoon

Kaakkois-Suomen poliisi tutkii Lappeenrannan Lauritsalassa yksityisasunnossa maanantain ja tiistain välisenä yönä puolen yön aikaan tapahtunutta tapon yritystä.Poliisi kuvailee henkilöiden olleen ”väkivallan tekemistä varten erilaisilla tekovälineillä varustautuneita” ja kommandopipoon pukeutuneita.Henkilöt olivat poliisin mukaan tunkeutuneet kerrostaloasuntoon ja pahoinpidelleet siellä mieshenkilöä vakavin seurauksin. Asunnossa ollut toinen henkilö yritti estää tapahtumaa ja myös hän sai osansa väkivallasta.Poliisin mukaan tapahtuman jälkeen tekijät poistuivat paikalta.Molemmat uhrit joutuivat sairaalahoitoon. Vähemmin loukkaantunut on jo päässyt pois hoidosta, poliisi kertoo.Varsinaisena kohteena ollut henkilö on edelleen sairaalahoidossa. Hänen vammansa olivat hengenvaarallisia. Tällä hetkellä hänen tilansa on vakava, mutta vakaa.Poliisi on esitutkinnassa selvittänyt tekijöiden henkilöllisyydet ja ottanut tekijät kiinni.Pidätettynä on tällä hetkellä vuonna 1998 syntynyt nainen ja vuonna 1994, 1993 ja 1990 syntyneet miehet. Uhrit ovat vuonna 1991 ja 1998 syntyneitä.Rikosnimikkeet tapauksen yhteydessä ovat tällä hetkellä tapon yritys, törkeä pahoinpitely ja törkeä kotirauhan rikkominen.Kaikki osalliset ovat lappeenrantalaisia.