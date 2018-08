Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Tv-syksy 2018

Ihania

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei puhuta siitä, mistä pitäisi puhua, vaan siitä miten pitäisi puhua.

Kaupallinen

Se on täällä taas! Uusi tv-syksy täynnä tuttuja tv-kasvoja, joita ei ole nähnyt liikaa ja tuoreita kasvoja, joita haluaa nähdä lisää.Ja siinä ne kolme jo ovat, Salmisen Roope apureineen, ja ne haastattelevat niitä, joiden merkittävyys on siinä, että nyt niitä haastatellaan ja ne viittaavat itseensä, ”mun terapeutti moitti mua siitä, että aattelen liikaa muita”, ja tuohon voisi tv-syksyn esittelyn jättääkin, ellei ohjelmistossa olisi paljon muutakin ihanaa.ovat ainakin Yleisradion asialliset keskusteluohjelmat. Hyvä, Yleisradio!Niissä on kivoja, kohteliaita ihmisiä puhumassa asioista, joilla voisi olla merkitystä, jos niistä puhuisi joku muu, ja siinä vaiheessa syksyä, kun on sanottu 200 kertaa ”rakenteellinen ongelma”, toimittajatkin väsähtävät, ja paikalle kutsutaan Björn Wahlroos olemaan Über-Wahlroos ja kaikki ovat taas hetken, että MITEN SE VOI SANOA NOIN.Uutena Ylen keskusteluohjelmana aloittaa Sannikka ja Ukkola, joka ei ole sanamuunnos, vaan tv-historian ensimmäinen metakeskusteluohjelma, jossa ei puhuta siitä, mistä pitäisi puhua, vaan siitä miten pitäisi puhua. Ohjelman ensimmäisessä jaksossa Sannikka ja Ukkola provosoivat kahta twiittaajaa pukeutumalla sokeiksi latvialaislesboiksi ja keskustelunaiheena on se, saako käyttää sanaa ”vihervasemmisto” ja kuka saa ja kuka ei ja miksi ja kiitos seurasta, ensi kerralla puhumme siitä, miten tomaatti lausutaan englanniksi.Kun tv-yhtiöissä mietitään, mikä on tärkeää, vastaus on vuosia ollut sama: televisio, ja siksi Yle tarjoaa katsojille Marco Bjurströmin juontaman ohjelman Hyvät katsojat, jossa kilpaillaan siitä, kuka tietää eniten televisiosta.televisio kilpailee tasaväkisesti asiallisuudesta Yleisradion kanssa. Tänäkin vuonna se osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun esittelemällä Hjallis Harkimon ohella muitakin tuoreita kasvoja, joista tulee Liike Nytin kansanedustajaehdokkaita.Nuo kasvot kuuluvat sinkuille, lihaville sinkuille, laihoille sinkuille, kaupunkilaissinkuille, maalaissinkuille, sekaisille sinkuille ja todella sekaisille sinkuille, joita kaikkia yhdistää ymmärrys siitä, että ensin pitää parantaa omia asioita televisiossa ennen kuin niitä voi parantaa eduskunnassa.Tässä välissä TV1:llä järjestetään pitkä keskusteluohjelma, jossa kaikki huutavat toistensa päälle siitä, onko Suomessa nykyään niin paljon sinkkuja siksi, että se on ainoa tapa päästä televisioon.Tututkin ohjelmat onneksi jatkavat ja niissä Duudsonit tekevät jekkuja, Riku ja Tunna tekevät jekkuja, Aku Hirviniemi tekee jekkuja, Jethro Rostedt tekee jekkuja, Posse tekee jekkuja, kaikki tekevät jekkuja, ja lopuksi joku sanoo ”rakenteellinen ongelma” ja kaikki näyttävät mietteliäiltä.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.