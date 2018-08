Kotimaa

Bisquitin kolumni: Kasvukäyrällä

Puoli vuosisataa sitten Urho Kekkonen siteerasi Jorma Eton runoa ja kanonisoi miehen sukuineen sanaristikoissa.Seuraavat presidentit eivät juuri lyriikkaa harrastaneet. Sitten Sauli Niinistö tuli julkisuuteen pohjanpääläisellään, ja kierre on valmis:Oli Salossa poika, ja koulussavähän huonosti maistui läksy.Hyvä ja pitkä oli muistinsa,ja luonnekin normaalin äksy.Moni poika tänne jäädä saaoman elämän turistiksi.Hänpä ei tuohon tyytynyt,vaan Turkuun ja juristiksi.Pian uudesta nimismiehestäKiskon kylillä puhuttiin.- Vallesmanni tuo pitkälle pääsee,niillä kulmilla huhuttiin.Vaan eipä aikaa, poika jo kulkiihan toisissa ovissa.Sellaista on herrojen homma,olla viskaali hovissa.Kohta kun nousi eduskuntaan,kuului kuin yhdestä suusta:- Se on pojalle oikea paikka,siellä penkit on ruusupuusta!Siitähän seurasi luonteva loikkavauhdilla ministeriksi.Mutta ei kukaan vieläkään kysy:- Hyvät hyssykät, miksi, oi miksi?Monella pojalla lupaava uranoille palleille juuttui.Vaan sitten sattui niin sopivasti,maalta työväen presidentti puuttui.Poika nyt totuttelee toista kauttaanMäntyniemen nurkkiin.Ja eikös häntä jo rinnastellajopa lohenpyytäjä Urkkiin.Tämä ei ollut suinkaan mitäänkateellisen narinaa.Olipahan upea vain osakansallista kasvutarinaa.Kunpa vaan poikamme varjeltuisisuosionsa humalasta.Vertaistansa meidän muutenetsittävä on...Kirjoittaja Seppo Ahti pahoittelee naisten vähäistä osuutta tekstissä.