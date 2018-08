Kotimaa

Etelässä lämpötila nousee lähelle hellerajaa – sää viilenee viikonlopun aikana

Länsiosassa pilvisyys vaihtelee ja kuurosateita tulee edelleen paikoin. Itäosassa on enimmäkseen poutaista ja monin paikoin aurinkoista.Illalla lounaasta saapuu jo uusia sateita ja ukkonenkin voi jyrähtää. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 20 – 24 astetta, läntisellä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 18 – 22 astetta ja Lapissa sekä Koillismaalla 13 - 16 astetta. Sateisilla alueilla on paikoin viileämpää.Lauantaina sadealue etenee maan itäosaan ja Lappiin. Länsiosassa sää poutaantuu, mutta rannikolla paikalliset kuurosateet ovat edelleen mahdollisia. Yötä kohti sää muuttuu suuressa osassa maata poutaiseksi ja monin paikoin myös selkeäksi.Lounaistuuli on kohtalaista ja puuskaista, ja etenkin Lapissa puuskat voivat olla kovia. Päivälämpötila on 16 – 20 astetta ja Luoteis-Lapissa 13 - 16 astetta.Sunnuntaina pilvisyys vaihtelee ja suuressa osassa maata tulee paikoin kuurosateita. Etenkin länsiosassa ukkonen on mahdollista. Poutaisinta on Lapissa.Etelän ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 14 - 18 astetta.