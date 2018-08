Kotimaa

Lasse Lehtisen kolumni: Aurinkokuningas Joulupukin maassa

Ensi viikon visiitti on käytännössä kuningasparin vierailu.

Presidentti Emmanuel Macron lähetti kesäkuussa Ranskan maajoukkueen jalkapallon MM-kisoihin seuraavilla saatesanoilla: ”Teille tulee epäilyksen hetkiä. Pysykää yhtenäisinä. Tehkää kovasti töitä. Kisa on tehty voitettavaksi.”Ranskan voiton jälkeen hän kommentoi: ”Tunsin, että joukkue halusi voittaa, että joukkue halusi tuoda pokaalin minulle.” Ei siis ”Ranskalle”, tai edes ”meille”, vaan ”minulle”. Sanojen valinta oli taatusti harkittua, kaikesta päätellen tämä mies ei tee mitään hetken mielijohteesta.Macron on aikansa ihmelapsi, joka näki kruunun katuojassa ja poimi sen päähänsä. Hän piti ensimmäisen suuren puheensa ”Aurinkokuningas” Ludvig XIV:n rakennuttamassa Versailles’n palatsissa. Macronia on verrattu myös roomalaisten ylijumalaan Jupiteriin ja Napoleoniin.Tasavaltaisessa Ranskassa moni haluaa presidentin, joka kuulostaa ylimaalliselta ja esiintyy kuin kuningas.Macron tarvitsee vain vähän unta, joten politiikalle jää paljon aikaa. Ranskan sodanjälkeinen historia ei tunne ajanjaksoa, jolloin maata olisi hallittu näin vähällä unella ja näin nuorella joukolla. Kansakunnalle ja koko maanosalle myytäviä ehdotuksia ja aloitteita tulee Élysée-palatsista solkenaan.Moni pohjoisissa jäsenmaissa pelkää Macronin korostaman ”eurooppalaisen solidaarisuuden” tarkoittavan sitä, että ahkerat ja tunnolliset maksavat laiskureiden laskut. Yhteisvastuu on tavoiteltava asia, mutta meidän luterilaisten mielestä joka ikisen jäsenmaan pitää ymmärtää se kirjaimellisesti.Vanhan käsityksen mukaan EU:n komissio on pienen maan paras ystävä. Nyt Macron ehdottaa, ettei kaikilla jäsenillä olisi enää ”omaa” komissaaria. Ehdotus yleiseurooppalaisista listoista eurovaaleissa vahvistaisi sekin suurten maiden asemaa. Sekään ei ole suomalaisten mieleen, meillä ei ole koko maanosassa tunnettuja ehdokkaita.Ranska haluaa Euroopan, joka on riippumattomampi Yhdysvalloista. Macronin keksijä ja mentori Jacques Attali kysyi äskettäin, milloin eurooppalaiset ymmärtävät, että meidät on jätetty peruuttamattomasti yksin. ”Olen vakuuttunut, että jos Eurooppaan hyökätään, yksikään amerikkalainen ei enää kuole puolestamme.”Macron alkoi viime vuoden lopulla elätellä ideaa unionista irrallaan olevasta kriisinhallintajoukosta. Olisiko Suomen syytä osallistua tällaiseen vai peesata perinteisesti Saksaa? Sen toive taas on, että mikä tahansa puolustusyhteistyö viedään mahdollisimman lähelle EU:ta.Ensi viikon visiitti on käytännössä kuningasparin vierailu. Käynti on sinänsä kovin tervetullut, sillä ranskalaiset tietävät Suomesta olemattoman vähän. Ohut on myös suomalaisen suuren yleisön tietämys Ranskasta. Se on vuosikaudet perustunut lähinnä Helena Petäistön ansiokkaisiin raportteihin.Macronin Eurooppa ei olisi ontuva Euroopan unioni vaan ”the European Onion”, kuin sipuli, jolla on tiukka ydin ja ympärillä löysempiä kerroksia. Suomen etu on pysytellä ytimessä tai vähintään sen tuntumassa, mutta sellainen nähdään meillä liikkumisena kohti liittovaltiota.Olivatpa Suomen vastaukset mitä tahansa, isoa jäsenmaata kannattaa kuunnella tarkalla korvalla ja vähintäänkin kohteliaasti. J. K. Paasikiven sanoin: “Lever le chapeau est toujours bien et coûte rien.” [Hatunnosto on aina hyväksi eikä maksa mitään.]Kirjoittaja on kirjailija ja entinen EU-parlamentin jäsen