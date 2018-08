Tältä näyttää nyt pohjassa makaava hylky, joka vei mukanaan 23 miestä – torpedon räjähdys upotti miinalaiva Riilahden Suomenlahdella 2 minuutissa 23.8.1943

Kotimaa

Torpedon räjähdys upotti miinalaiva Riilahden Suomenlahdella 2 minuutissa 23.8.1943 – tältä näyttää nyt pohjas

Suomenlahden

Väistää ei ehtinyt

Ruoste hallitsee, valo paljastaa





























Hautahylylle ei saa hupisukelluslupia





Hylkyyn ei kajota edes tietoa kerätessä













Itämeri on hylkytutkijan aarreaitta