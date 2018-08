Kotimaa

Pariskunnan lomareissu kriisiytyi, kun ympärillä näkyi liikaa rakkautta – puoliso täräytti jäätävän kommentin

Jo ennen lomia alkaa tulla puheluita, joissa soittajat kertovat, että ero on todennäköisesti tulossa.

Päihtyneenä sitä antaa itselleen helpommin luvan sanoa toiselle kaikenlaista.

Syksyllä ja tammikuussa elämä pistetään usein uusiksi.

Ympärillä näkyvä rakkaus kriisiytti tilanteen

Rakkaus ei riitä, jos toisesta ei pidä

Kesälomien jälkeen kysellään paljon, mikä oikeus itsellä olisi erotilanteessa puolison omistamaan mökkiin.

Ajatus yhteisestä kolmen viikon lomasta oli viimeinen pisara

Ensimmäinen yhteinen reissu paljastaa paljon

Lapsille kerrotaan vasta seuraavan loman alussa