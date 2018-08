Kotimaa

Poliisi epäilee törkeää metsästysrikosta – kaadettu karhu takavarikoitiin

Poliisi on suorittanut tämän viikon ajan esitutkintaa Ilomantsissa tapahtuneeseen törkeään metsästysrikokseen liittyen, tiedottaa Itä-Suomen poliisi.Rikosepäily liittyy 20. elokuuta alkaneeseen karhunmetsästykseen. Epäilty rikos on tapahtunut Ilomantsissa maanantaina kello 04–06 välisenä aikana.Poliisi käynnisti esitutkinnan omien metsästyksenvalvonnan yhteydessä tekemiensä havaintojen perusteella. Tapauksessa on kyse siitä, että karhunmetsästyksessä on käytetty laitonta haaskaa eli ravintohoukutinta, jonka käyttö karhunmetsästyksessä on kielletty. Haaska oli tehty kuolleen eläimen ruhoista sekä muusta karhulle ravinnoksi kelpaavasta tuotteesta.Tiedotteessa kerrotaan, että esitutkinnan aikana on ollut pidätettynä 42-vuotias liperiläismies, joka oli ampunut karhun, sekä 41-vuotias kangasniemeläinen mies. Tällä hetkellä ketään ei ole kiinniotettuna tapaukseen liittyen.Kaadettu karhu on takavarikoitu.Törkeästä metsästysrikoksesta seuraava rangaistus on rikoslain mukaan vankeutta neljästä kuukaudesta neljään vuoteen.