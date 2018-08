Kotimaa

Karviassa palaa 25 hehtaaria metsää

Karviassa Satakunnassa turveaumalla on syttynyt tulipalo, ja palo on levinnyt siitä viereiseen metsään Hormanevalla.– Käytännössä koko paloalue on metsässä, ja turvesuo kytee vain parista kohtaa, kertoo päivystävä palomestari.Ilmatieteen laitos on antanut Satakuntaan metsäpalovaroituksen, joka on voimassa vielä torstainakin.Paloalueen arvellaan olevan noin 25 hehtaarin kokoinen. Palo on nyt hallussa eikä uhkaa levitä, mutta sammutustyöt jatkuvat koko yön.Metsäpalo ei ole lähellä asustusta eikä ketään ole tarvinnut evakuoida sen takia.Sammutustyöt jatkuvat koko yön. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksikköjä Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan pelastuslaitoksilta.