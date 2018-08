Kotimaa

Lämmin poutasää jatkuu etelässä

Päivällä tuuli on heikkoa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Maan keskivaiheille ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue, myös maan länsiosassa satelee illalla paikoin.Lounaistuuli voimistuu illalla lännestä alkaen.Päivälämpötila on etelässä 18 – 20 astetta, keskiosassa 15 – 18 astetta, Lapissa 10 - 15 astetta.Torstaina on tuulista ja voimakas matalapaine runsaine sateineen liikkuu maan pohjoisosan yli koilliseen.Paikallisia sateita tulee myös maan keskiosassa, päivällä sää jo poutaantuu Pohjanmaalla. Maan etelä- ja kaakkoisosaan sateet eivät yltäne.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 20 – 23 asteen välillä, Pohjois-Pohjanmaalla noin 15 astetta ja Lapissa 10 - 15 astetta.Perjantaina lounaasta leviää Suomeen runsaita sateita hyvin lämpimän ja kostean ilmamassan mukana, ukkostakin esiintyy sateen seassa.Etelässä ja idässä päivälämpötila on 20 – 25 astetta, lännessä 15 – 20 astetta ja Lapissa noin 15 astetta.