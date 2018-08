Kotimaa

Puolueiden kesäkokoukset jatkuvat eri puolilla Suomea

Politiikka Eduskuntaryhmien kesäkokoukset jatkuvat.

Puolueiden eduskuntaryhmien perinteiset kesäkokoukset jatkuvat tänään eri puolilla maata.



Pääministeripuolue keskustan eduskuntaryhmä on eilisen tapaan koolla Vantaalla. Muista hallituspuolueista kokoomus jatkaa kesäkokoustaan Oulussa, ja siniset aloittaa oman kesäkokouksensa Hämeenlinnassa. Huomenna sinisillä on ohjelmassa torikierros Hämeessä.



Oppositiopuolueista vihreiden kansanedustajat kokoontuvat tänään kaksipäiväiseen kesäkokouksensa Kouvolassa. SDP on koolla huomenna Vaasassa ja ylihuomenna Tampereella, mutta demarit järjestävät jo tänään yleisötilaisuuksia Kokkolassa, Vaasassa ja Seinäjoella.