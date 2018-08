Helsingin uuden taidemuseon maamerkki halkeilee, vaikkei museota ole vielä edes avattu – arkkitehti: ”Osin tietoinen valinta”

Kotimaa

Helsingin uuden taidemuseon maamerkki halkeilee, vaikkei museota ole vielä edes avattu – arkkitehti: ”Osin tie

Vastavalmistuneiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Katso yllä olevalta videolta kansalaisten pidemmät kommentit uuden maamerkin halkeamista.

Amos





Jaaksi





Tulevaisuudessa