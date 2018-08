Kotimaa

Kansalaisaloite ei auta silvottuja tyttöjä

Vaikka silpominen on jo nyt rikos, Suomessa ei ole päätynyt oikeuteen yhtään tapausta. Ei yhtään. Nolla.

Vaikka

viikolla silpomislakia vaativa kansalaisaloite sai vaadittavat 50000 allekirjoitusta täyteen. Nyt aloite on käsiteltävä eduskunnassa.Aloite vaatii Suomeen lakia, joka tekee tyttöjen sukuelinten silpomisesta Suomessa ja Suomen ulkopuolella rangaistavaa. Silpominen tarkoittaa sitä, että lasinpalalla, keittiöveitsellä tai saksilla tytöltä leikataan pois, kokonaan tai osittain, klitoris ja häpyhuulet, lähes aina ilman minkäänlaista puudutusta.Aloitteesta syntyy helposti käsitys, että silpominen on nyt laillista. Ei ole. Se on törkeä pahoinpitely, josta voidaan tuomita kymmenen vuotta vankeutta. Rangaistus on sama, vaikka tyttö lähetettäisiin ulkomaille silvottavaksi.haittaa uudesta laista olisi?Lakimuutos saisi monet kuvittelemaan, että asian eteen on oikeasti tehty jotain. Se tarjoilisi siis hyvää omaatuntoa vailla todellista merkitystä.Juridisia ongelmia uudistukseen sisältyy paljon.Ihmisoikeusliitto ei kannata uutta lakia. Se perustelee kantaansa muun muassa näin: ” Erillislaki vaatisi pohdintaa ainakin silpomisen muotojen määrittelystä, kosmeettisesta sukuelinkirurgiasta, uhrien tukemisesta, poikien ympärileikkauksesta ja siitä, koskisiko ilmoitusvelvollisuus myös perheenjäseniä.”silpominen on jo nyt rikos, Suomessa ei ole päätynyt oikeuteen yhtään tapausta. Ei yhtään. Nolla.Kyllä meillä silti silvotaan, ja tyttöjä lähetetään ulkomaille silvottavaksi.Silpomiset voivat paljastua esimerkiksi päiväkodissa tai lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla. Näiden alojen ammattilaiset kokevat silpomiseen puuttumisen hyvin hankalaksi. Taustalla on muun muassa pelko rasistiksi leimautumisesta.Jos erillislaissa ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä määrättäisiin tuntuva rangaistus, voisimme ajautua päinvastaiseen tilanteeseen. Rangaistuksen pelossa ilmoituskynnys ehkä laskisi turhan alas. Britanniassa erillislaki johti perusteettomien ilmoitusten vyöryyn.Erillislaki voisi johtaa myös siihen, että silvotut eivät uskaltaisi puhua asiasta edes ystävilleen, jottei ystävä joutuisi tekemään ilmoitusta säästyäkseen rangaistukselta. Ja niin edelleen.Lakilobbauksen sijaan energia kannattaa käyttää valistukseen. Sekä tytöille että heidän perheilleen tulisi kertoa uudelleen ja uudelleen, että silpominen on paitsi väärin myös rikos. Sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstölle pitää luoda ilmoituksiin kannustava ilmapiiri.Helpompaa on toki allekirjoittaa kansalaisaloite. Valitettavasti raskaisiin ongelmiin ei ole kevyttä ratkaisua.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.