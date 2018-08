Kotimaa

Etelään luvassa lähipäivien ajaksi aurinkoista poutasäätä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päivän kuluessa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia myös maan länsiosassa sekä Lapissa. Pääosin sää on aurinkoista ja poutaista. Luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa.Päivälämpötila on 15 – 20 astetta ja maan pohjoisosassa 10 - 15 astetta.Keskiviikkona sää on koko maassa poutaista. Aamulla aurinko paistaa yleisesti, päivällä pilvisyys runsastuu. Illaksi Pohjanmaalle saapuu lännestä vesisateita. Länsituuli on enimmäkseen heikkoa, illalla etelätuuli alkaa voimistua.Päivälämpötila on 15 – 20 astetta ja Lapissa 10 - 15 astetta.Torstaiyönä vesisateita leviää maan keski- ja pohjoisosaan. Päivällä etenkin Lapissa sataa runsaasti vettä. Etelässä sää jatkuu poutaisena, illaksi sää poutaantuu ja muuttuu selkeämmäksi myös muualla maassa. Lounaistuuli on kohtalaista, maan pohjoisosassa pohjoiseen kääntyvä tuuli on ajoittain navakkaa.Päivälämpötila on etelässä selvästi yli 20 asteen ja Lapissa 10 - 17 asteen välillä.