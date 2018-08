Raahen murhista syytetyn kuulustelukertomus: suunnitteli äidin surmaamista jo aiemmin – äiti vaihtoi taloon lukot

Kotimaa

Raahen murhista syytetyn kuulustelukertomus: suunnitteli äidin surmaamista jo aiemmin – äiti vaihtoi taloon lu

Kahdesta murhasta epäilty raahelaismies suunnitteli äitinsä surmaamista jo ennen kuolemaan johtanutta puukotusta viime vuoden syyskuussa. Mies on kertonut asiasta esitutkinnan aikana.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy