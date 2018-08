Kotimaa

Hakkaraisen sauna-asumista vaaditaan lopetettavaksi – Rakennusvalvonta esittää uhkasakkoa

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005791602.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Havainnot tukivat tilan olevan asuinkäytössä – asianomaisilla kaksi viikkoa aikaa antaa vastine