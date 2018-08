Kotimaa

Luvassa viilenevää ja sateista säätä

Muualla maassa tulee jokunen sadekuuro pilvisyyden lisääntyessä. Illalla sateet lisääntyvät Kaakkois-Suomessa. Aurinkoisinta sää on maan keskiosasta Oulun korkeudelle.Päivälämpötila on 15 – 20 astetta ja Pohjois-Lapissa noin 10 astetta.Tiistaina Suomeen virtaa viileämpää ilmaa pohjoisesta. Aamulla Kaakkois-Suomessa sataa vettä, päivän mittaan sadekuuroja tulee yleisemmin maan itäosassa, paikoitellen myös Pohjanmaalla sekä maan pohjoisosassa.Päivälämpötila on 13 – 18 astetta ja Lapissa 7 - 13 astetta.Keskiviikkona sää on poutaista. Pilvisyys kuitenkin lisääntyy ja tuuli voimistuu. Illaksi maan länsiosaan saapuu matalapaine sateineen. Torstainyönä sateet runsastuvat ja leviävät itään.Päivälämpötila vaihtelee etelän vajaasta 20 asteesta Lapin 10 - 15 asteen välille.