Sinkkuja ja pariskuntia rajusti jakava rahapulma kirvoitti valtavan keskustelun Vauva.fi:ssä: ”Aivan tajuttoman ärsyttävä ilmiö!”

Kotimaa

Sinkkuja ja pariskuntia rajusti jakava rahapulma kirvoitti valtavan keskustelun Vauva.fi:ssä: ”Aivan tajuttoma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vauva.fissä

Ilta-Sanomat keräsi keskustelusta näkemyksiä aiheesta:

Osa keskustelijoista oli asiasta kirjoittajan kanssa toista mieltä: