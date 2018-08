Kotimaa

Ministerien välille puhkesi suukopu poliiseista – Terho sätti Kataisen hallitusta: ”Virhe pitää nyt korjata”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Sisäministeri





Ministeri

Ministeri

Mistä ministeri Mykkänen aikoo ottaa lähiöpoliisit, kun poliisilaitoksilla ei ole mahdollisuutta irrottaa tähän tärkeään tehtävään henkilöstöä.