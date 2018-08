Kotimaa

Miniä otti muistisairaan anopin raha-asiat hoitaakseen – karu totuus paljastui vasta vuosia myöhemmin

Iäkäs anoppi uskoi raha-asiansa miniänsä hoidettavaksi. Miniä otti tehtävän vastaan, mutta tilaisuus teki varkaan.Yli 80-vuotiaan anopin tililtä alkoi kadota rahaa ja epäilykset kohdistuivat noin 50-vuotiaaseen miniään.Poliisitutkinnassa selvisi, että miniä oli nostanut neljän vuoden aikana pankkiautomaatilta anoppinsa pankkikortilla runsaat 10 000 euroa omaan käyttöönsä.Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa miniä myönsi syyllistyneensä laittomuuksiin.tuomitsi miniän törkeästä maksuvälinepetoksesta ehdolliseen vankeuteen. Tuomioksi tuli kahdeksan kuukautta. Koeaika päättyy kahden vuoden kuluttua. Hänet tuomittiin syyttäjän vaatimusten mukaisesti.Miniän on kaivettava kuvettaan ja palautettava rahat anoppinsa tilille laillisine viivästyskorkoineen.Hän on jo aloittanut rahojen palauttamisen ja anoppi on saanut menetyksistään takaisin runsaat tuhat euroa.Käräjäoikeus antoi jutussa ratkaisun keskiviikkona.