Kotimaa

Puumalassa kahden henkilöauton nokkakolari: Viisi loukkaantunut, osa vakavasti

Puumalassa valtatie 62 tiellä Haukkoniemen kohdalla on tapahtunut kahden henkilöauton yhteentörmäys, Itä-Suomen poliisi tiedottaa. Poliisin mukaan yhteentörmäys tapahtui sunnuntai-iltapäivällä kello kolmen jälkeen.Etelä-Savon pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan kyse on nokkakolarista. Kolari sattui alueella, jossa on 80 km/h nopeusrajoitus.STT:n tietojen mukaan viisi ihmistä on loukkaantunut. Osan vammat ovat vakavia.Liikenneviraston mukaan onnettomuus on sattunut Reimaniemen tien kohdalla, noin 1,7 kilometrin päässä Lietveden sillasta.Onnettomuuden vuoksi valtatie 62 on suljettu mahdollisesti useamman tunnin ajan. Valtatie 62 kulkee Mikkelistä Imatran rajanylityspaikalle.– Jos Puumalasta on mentävä Mikkeliin, on ajettava Juvan kautta, Itä-Suomen poliisista neuvotaan.