Kotimaa

Kuka suihkutti pippurisumutetta naisen kasvoihin Joensuussa? Poliisi pyytää apua

Kolme naista kohtasi heille entuudestaan tuntemattoman miehen Joensuun torin liepeillä lauantain ja sunnuntain vastaisena yönä.Naiset juttelivat miehen kanssa, mutta jutustelun jälkeen he jatkoivat matkaansa. Naisten kertoman mukaan mies lähti seuraamaan heitä Niskakadun suuntaan, ja osapuolet huutelivat toisilleen. Kello oli noin vartin yli kaksi sunnuntaina yöllä.Niskakatu 27:n kohdalla mies kaasutti epäilysten mukaan yhtä naisista pippurisumuttimella. Epäilyn kaasutuksen jälkeen hän juoksi karkuun. Ambulanssi tarkisti kahden naisen oireet, jotka he saivat tapahtumapaikalla.Mies on noin 25–30-vuotias, hänellä oli yllään valkoinen lippis, valkoinen t-paita ja musta reppu. Poliisi pyytää mahdollisia havaintoja miehestä. Häntä epäillään pahoinpitelystä.Vihjeet voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi, vihjepuhelimeen 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen 0295 415 320, joka on perjantaista sunnuntaihin auki kello 08-16.15.