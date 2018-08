Siivooja sai yllättäen tililleen yli 35 000 euroa – kehitteli mielessään uskomattoman selityksen ja alkoi tuhlata

Kotimaa

Siivooja sai yllättäen tililleen yli 35 000 euroa – kehitteli mielessään uskomattoman selityksen ja alkoi tuhl

Isosisko kehotti palauttamaan, mutta halusikin sitten lainaa

Ennustaja apuun

Pankkitilin saldon tarkistaminen sai Keski-Suomessa asuvan 48-vuotiaan naisen häkellyksiin. Naisen tilille oli ilmestynyt marraskuun puolivälissä 2016 mystisesti huimat määrä rahaa.– Tulin töistä kotiin ja aloin maksaa laskuja. Menin nettipankkiin ja huomasin, että S-Pankin tililleni oli tullut juuri tuolloin rahaa yhteensä 35 489,90 euroa, siivoojana työskentelevä nainen kertoi hätkähdyttävästä hetkestä myöhemmin poliisille.– Haukoin henkeä ja meinasin melkein lentää perseelleni, että mitä rahoja nämä ovat. Soitin avopuolisolleni, joka oli vielä töissä, ja kysyin häneltä, että miten on mahdollista, että tililleni on tullut tällainen summa rahaa.Avomies pohti, josko kyseessä olisivat naisen äidin säästössä olleita lapsilisiä. Tiliote kertoi kuitenkin, että rahat olivat tulleet ventovieraalta henkilöltä.– Ajattelin sitten, että hän on vuonna 2008 edesmenneen äitini edunvalvoja, joka on nyt sitten maksanut niitä lapsilisiä. Muistan, että pyysin äitiäni rippikouluni aikoihin säästämään vähän niitä lapsilisiä ja hän lupasikin säästää niitä.Todellisuudessa kyse ei ollut lapsilisistä vaan pankin tekemästä virheellisestä tilinumerokirjauksesta. 35 000 euron summan olisi pitänyt siirtyä aivan toisaalle.Nainen myönsi miettineensä, olisiko kyseessä ollut pankin moka. Avomiehen mukaan pariskunta yritti selvitellä pankista rahojen alkuperää.– Pankista sanottiin, että kaikki on ok, mies kertoi poliisille.Ei ollut. Vielä marraskuun aikana Nordea pyysi kirjallisesti naista palauttamaan rahat.Turha yritys, sillä rahat olivat tulleet tarpeeseen. Pariskunnan taloudellinen tilanne oli vaikea, ja laskuja riitti. Nainen siirsi miehensä tilille yhteensä 10 000 euroa, joilla tämä maksoi muun muassa yhteensä yli 8 000 euron laskut putki- ja piippuhormiremontista.– Laskuissa oli jo eräpäivät menneet umpeen ja osa oli jo mennyt perintään, nainen kertoi esitutkinnassa.– Osan rahoista käytimme joulun aikaan ruokaan ja ihan arkisiin käyttötavaroihin.Nainen osti muun muassa höyrypesurin, pölynimurin, unisiepparin ja piikkikengät. 160 euroa meni sätkäpaperiin, jonka hänen tuttunsa toi laivalta. Muutama satanen kului myös enkelihoitoihin. Lisäksi nainen suunnitteli autokouluun menoa.– (Vaimo) oli sitä mieltä, että kun rahaa on tullut, niin sitä pitää käyttää, avopuoliso muisteli poliisikuulustelussa.S-Pankkiin nainen avasi kaksi uutta tiliä ”pahan päivän varalle”. Tileille hän siirsi yhteensä noin 10 000 euroa.Onnenpotkustaan nainen kertoi miehensä lisäksi isosiskolleen ja yhdelle Facebook-tuttavalleen. Isoisko kertoi ihmetelleensä naisen tilille tupsahtaneita rahoja ja kehotti tätä palauttamaan ne.Pian isosisko oli kuitenkin itse rahan tarpeessa. Hän soitti pikkusiskolleen ja lainasi rahaa muuttoa varten. Isosisko sai lopulta lainaksi yhteensä liki 3 000 euroa.– Lopulta tuo raha menikin kokonaisuudessaan joulun aikaan elämiseen, ja sain muuttoa varten rahat myöhemmin ihan laillisin keinoin Kelasta, isosisko kertoi poliisille.Äkkirikas nainen päätti kysyä oudolle tapahtumalle selitystä Pohjois-Pohjanmaalla asuvalta ennustajalta, jonka hän tunsi Facebookin kautta.– Hän on sellainen enkelitulkitsija, ja kerroinkin hänelle näistä saamistani rahoista, ja hän kertoi minulle, että ne rahat on minulle tarkoitettu. (Ennustaja) kertoi nähneensä unen, jossa hänelle kerrottiin, että ne rahat on minulle järjestänyt henkilö, joka on jo tuonpuoleisessa eli hän tarkoitti äitiäni, nainen selitti poliisille.Ennustaja ei moista muistanut. Hän kertoi poliisille, ettei ollut tehnyt naiselle mitään tulkintaa rahojen alkuperästä.Kauaa ei mennyt, kun ennustaja soitti puolestaan naiselle ja pyysi tältä rahaa lainaan. Nainen siirsi ennustajan tilille 3 300 euroa.Kulutusjuhlaa kesti pitkälle vuoden 2017 puolelle. Helmikuun alussa pankin turvallisuusasiantuntija soitti naiselle, mutta nainen kieltäytyi maksamasta rahoja takaisin. Nainen kertoi jo käyttäneensä rahat.Viikkoa myöhemmin pankki siirsi asian poliisin selvitettäväksi. Poliisikuulusteluissa nainen kiisti syyllistyneensä rikokseen ja syytti pankkia.– Olen kuitenkin koko ajan ollut sitä mieltä, että ne on minulle kuuluvia rahoja, äitini säästämiä lapsilisiä. Mielestäni tämä on suurimmaksi osaksi pankin moka. Olen kyllä osittain tehnyt itse väärin, mutta en voinut tietää, että ne rahat ei sitten kuulukaan minulle.Lopulta nainen päätti maksaa erehdyksessä saamansa rahat takaisin. Naisen säästötileiltä takavarikoitujen rahojen lisäksi keinoksi löytyi – pankkilaina!– Meillä on aikomus hakea 20–25 000 euron remonttilaina, ja jos me se saadaan, niin sillä olisi aikomus maksaa tämä summa kokonaisuudessaan takaisin.Sisä-Suomen kihlakunnansyyttäjä vaati naiselle rangaistusta törkeästä kavalluksesta. Oikeus oli samaa mieltä ja määräsi naiselle neljän kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen.Oikeuden mukaan naisen olisi pitänyt ymmärtää, että varat ovat mitä ilmeisimmin tulleet hänelle erehdyksessä.– Se, että (nainen) on epäillyt varojen olleen hänen äitinsä hänelle säästämiä lapsilisiä ja että hän on jättänyt itsensä tämän mielikuvan varaan, ei poista (naisen) vastuuta selvittää asiaa ennen varojen käyttämistä, oikeus perusteli.Rahaa naiselta vastaanottaneita syytettiin tuottamuksellisesta rahanpesusta. Oikeus katsoi, että naisen avomies ja isosisko tiesivät, etteivät rahat olleet naisen omia.Toisaalta kyse oli oikeuden mukaan nimenomaan lainoista, jotka on määrä maksaa takaisin. Koska näillä kahdella lainaajalla ei ollut hyötymistarkoitusta, heidän katsottiin syyllistyneen vain tuottamukselliseen kätkemisrikokseen. Rangaistukseksi he saivat sakkoja.Ennustaja selvisi ilman rangaistusta, sillä hänellä ei ollut käsitystä naisen todellisesta varallisuustilanteesta.