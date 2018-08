Kotimaa

Pääkaupunkiseudun metroliikenne sujuu epäsäännöllisesti todennäköisesti koko loppuillan 17.8. 20:29

Pääkaupunkiseudun metroliikenteessä on epäsäännöllisyyksiä todennäköisesti koko loppuillan, kerrotaan HSL:n viestinnästä.

Metro on myöhästellyt pitkin päivää.



Loppuillan aikana metro saattaa myöhästellä enimmillään 10–15 minuuttia. Taustalla on se, että kaikkiin juniin ei riitä kuljettajia.



Aamulla metroa saattoi joutua odottamaan jopa 45 minuuttia. Tuolloin ongelmien syynä oli sähkövika.



Helsingissä Herttoniemen metroaseman hississä ja liukuportaissa on alkuillasta ilmennyt tekninen vika, jonka vuoksi ne eivät toimi. HSL:n mukaan vikaa tuskin saadaan korjatuksi illan aikana. Hissiä tarvitsevia kehotetaan käyttämään muita metroasemia.