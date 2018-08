Kotimaa

Turun puukotuksista tasan vuosi – lauantaina useat mielenosoitukset ja tapahtumat haittaavat liikennettä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nämä mielenilmaukset ja muistotapahtumat lauantaina järjestetään

Nämä muut tapahtumat lauantaina järjestetään

Tapahtumien johdosta poikkeavia liikennejärjestelyjä

Poliisi turvaa lauantain tapahtumia