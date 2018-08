Kotimaa

Turun terrori-iskun uhri: ”Olen ylpeä siitä, miten suomalaiset ovat tätä hoitaneet”

Pelolle ja kivulle ei saa antaa valtaa.

”Kipujen kanssa pystyy elämään”

Olen kohdannut monia rasisteiksi väitettyjä, jotka eivät ole rasisteja.

Oheisella videolla kerrotaan Suomen ensimmäisestä terrori-iskusta, joka tapahtui Turussa 18.8. 2017.