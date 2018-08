Kotimaa

Anna Perhon kolumni: Jos autat, laita lasku

Jos ihmisten annetaan tehdä päivä vapaaehtoishommia festarialueen portilla, seuraava askel on ylisuku­polvinen orjuus kongolaisessa timanttikaivoksessa.

oli paikalla aina ensimmäisenä, ja hän lähti viimeisenä. Hän oli hiljainen, kiltti ja tavallisen näköinen. Mitä tylsemmästä järjestelytehtävästä oli kysymys, sitä varmemmin Karin hontelo hahmo oli jo hoitamassa asiaa.Karille kesätapahtuma oli vuoden ehdoton kohokohta. Hän kuului kalustoon ylpeämmin kuin kukaan muu.Ammattiliitot eivät pidä Karista. Kari aiheuttaa ihmisille hyvää mieltä ilman taloudellisia transaktioita. Kari on lapsellinen hölmöläinen, jota on suojeltava omilta puuhiltaan.Kari, paina tämä mieleesi: jos autat, laita lasku.perustuvat närkästykseen siitä, että muutama yrittäjä ottaa vuosittain huimia riskejä tuottaakseen kulttuuri- ja taide-elämyksiä muiden iloksi ja saavat siitä hyvällä tuurilla korvauksen. Muutkin hyötyvät, kun tapahtuma vetää kerrankin paikallisen seurahuoneen täyteen.Nyt tätä jo verotettua hyvää käytetään verukkeena talkootyön torppaamiselle, mikä on sakeudessaan samaa luokkaa kuin Soinin aborttifanitus.Ja kuten kaavaan kuuluu, asioita tarkastellaan tarkoituksellisesti ääripäiden kautta: jos ihmisten annetaan tehdä päivä vapaaehtoishommia festari­alueen portilla, seuraava askel on ylisukupolvinen orjuus kongolaisessa timanttikaivoksessa.Talkoolaiset ovat aikuisia, jotka vaihtavat vapaaehtoisesti työtä pääsylippuihin. Jos säännöt ovat selvät ja vakuutusturva asiallinen, on tässä välissä tapahtuva holhoamishössötys lähinnä nöyryyttävää.häviäjiä talkoovainossa ovat yrittäjien ohella tietenkin itse talkoolaiset, ne karit ja maijat huomioliiveissään.Onnellisuustutkijat ympäri maailman ovat määritelleet vapaaehtoistyön yhdeksi vahvimmin onnellisuutta ja elämää kohtaan tunnettua tyytyväisyyttä lisääväksi kokemukseksi. Ihminen on mainettaan parempi: toisia auttava ja yhteistyöstä pitävä olento, jolle kesän kohokohta voi olla lounas crew-ruokalassa.Monet talkoolaisista haluavat olla mukana siksi, että rahaa pääsylippuun ei muuten ole. Nitistämällä talkooperinne nitistetään myös vähävaraisimpien kesäilottelut.Joillekin talkoolaisuus on myös yksi harvoja asioita elämässä, josta voi olla porukalla ylpeä: tämän teimme minä ja kaverit. On moraalitonta lähettää ihmiset kotiin vain siksi, että vapaaehtoinen halu olla mukana tuottamassa hyvää muille ei ole edunvalvojien arvomaailman mukaista.Bertrand Russell sanoi aikanaan, että onnellisuus liittyy ”ystävälliseen kiinnostukseen asioita ja ihmisiä kohtaan”.Voitaisiinko se edelleen sallia myös niille, jotka eivät lähtökohtaisesti mittaa kaikkea rahassa?Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja