Kotimaa

Poliisi harmittelee mopoilijoiden edes­ottamuksia: ”Omien lasten kasvatus­vastuuta ei voi ulkoistaa”

Lounais-Suomen poliisi kertoo tutkineensa kuluvan vuoden aikana Rauman ja Luoteis-Satakunnan alueella yli 20 liikenneonnettomuutta, joissa toisena osapuolena on ollut joko mopo tai mopoauto. Useimmin törmäys on tapahtunut henkilöauton kanssa.Poliisin mukaan syyllisyysepäilyt ovat onnettomuuksissa kohdistuneet suunnilleen tasan, eli noin puolessa kolareita mopon tai mopoauton kuljettaja on kirjattu rikoksesta epäillyksi ja puolessa taas asianomistajaksi, eli uhriksi.Yleisin mopoihin liittyvä rikkomus on poliisin mukaan viritetyllä tai epäkuntoisella mopolla ajo. Näistä rikkomuksista poliisi on kirjoittanut kuljettajille useita kymmeniä sakkoja. Myös keulimistapaukset, ajo-oikeudetta ajot ja kielletyllä alueella ajaminen ovat olleet yleisiä sakotuksen aiheita.Muutamia alle 15-vuotiaita on tavattu mopon ohjaimista, ja jokunen mopoilija on yrittänyt paeta poliisia.Poliisi muistuttaa, että alle 18-vuotiaiden lasten vanhempien vastuu ulottuu jälkikasvunsa tekemisiin. Pahimmillaan viritetyt vehkeet ovat osaltaan vaikuttamassa vakaviin ja peruuttamattomiin tapahtumiin ja seurauksiin. Myös lain kunnioituksen alkeet saadaan kotoa. Omien lasten kasvatusvastuuta ei voi ulkoistaa.