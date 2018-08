Kotimaa

Lauantaina lämpötila nousee 25 asteen tuntumaan

Itäosassa pilvisyys vaihtelee ja on enimmäkseen poutaa, mutta paikalliset kuurosateet ovat mahdollisia. Yötä kohti lännestä lähestyy uusi sadealue ja länsirannikolla sekä Lapissa tulee jo paikoin sateita.Etelälounainen tuuli voimistuu jopa navakaksi ja on etenkin maan länsiosassa ja Lapissa puuskissa voimakasta.Päivälämpötila on laajalti 20 – 24 asteen tuntumassa ja Lapissa 17 - 20 astetta.Lauantaina sadealue liikkuu itään ja pilvisyys vaihtelee suuressa osassa maata. Ukkoset ovat paikoin mahdollisia etenkin maan pohjoisosassa. Iltaa kohti sää poutaantuu maan länsi- ja pohjoisosassa, mutta itäosassa tulee edelleen paikoin sateita. Etelälounainen tuuli on kohtalaista ja puuskaista.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 20 – 25 asteen välillä ja pohjoisosassa enimmäkseen 17 - 20 astetta.Sunnuntaina maan yli itään kulkee uusi sadealue ukkosineen. Iltaa kohti sää alkaa poutaantua lännestä alkaen, mutta Lapissa ja itärajalla tulee edelleen paikoin sateita. Länteen kääntyvä tuuli on kohtalaista tai navakkaa sekä puuskissa paikoin voimakasta.Päivälämpötila on 18 – 20 astetta ja Lapissa 14 - 17 astetta. Sateisilla alueilla on viileämpää.