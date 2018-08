Timon, 39, pyörä katkesi kesken ajon: Yläleuka irtosi kallosta ja henki oli lähteä – ”Verta satoi vaatteille niin kuin rännistä”

Kotimaa

Timon, 39, pyörä katkesi kesken ajon: Yläleuka irtosi kallosta ja henki oli lähteä – "Verta satoi vaatteille n

39-vuotiason muuttunut mies. Häntä ei meinaa tunnistaa siksi samaksi Timoksi, joka hän on ollut viimeiset parikymmentä vuotta.Pitkä, vaalea tukka on muuttunut parin millin sängeksi, hänen molempien silmiensä ympärillä on isot tikatut haavat, päälaen ympäri menee iso leikkaushaava ja suussa ovat metallisuojukset. Lauttamus toipuu kotonaan Isossakyrössä elämänsä kovimmasta koettelemuksesta.– Jollain lailla tämä laittaa elämää vähän uuteen arvoon. Ei välttämättä mieti sitä tavoitteellisuutta, vaan sitä, että on ihan mukavaa olla hengissäkin, Lauttamus sanoo.Lauttamus on voimaillut viimeiset parikymmentä vuotta menestyksekkäästi. Voimatasot ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Hän oli esimerkiksi ensimmäinen suomalainen, joka veti nykykilpailusäännöillä yhden leuan sadan kilon lisäpainolla. Voimailun ohella aerobinen liikunta, kuten pyöräily on ollut Lauttamukselle vuosien saatossa tärkeää.pitikin olla ihan normaali ja rento, 35 kilometrin palauttava pyöräilylenkki heinäkuisena aamuna Laihialla. Aurinko paistoi, lämpöasteita oli aamuseitsemältä 13.Satakiloinen Lauttamus hyppäsi teräsrunkoisen ”mummopyörän” selkään. Kymmeniä vuosia vanhalla pyörällä oli nuoltu tien pintaa tuhansia kilometrejä.Tällä kertaa matka katkesi kirjaimellisesti lyhyeen. 8,3 poljetun kilometrin jälkeen Lauttamus saapui hiekkatien mutkaan noin 20 kilometrin tuntinopeusvauhdilla.– Lamput menivät pimeäksi. Heräsin tieltä. En aluksi ymmärtänyt, mitä oli tapahtunut, Lauttamus sanoo.Arvion mukaan Lauttamus oli maannut maassa minuutin ajan tajuttomana, kunnes tuli tajuihinsa. Hän tajusi kaatuneensa. Miehellä ei ollut pyöräilykypärää.– Ajattelin, että olin kaatunut vain, ja että jatkan polkupyörälenkkiä, kun mihinkään ei ottanut kipeää. Sitten katsoinkin, että ei tällä pyörällä mihinkään jatketa, koska se oli kahdessa palassa.oli katkennut etuhaarukasta, joka on etupyörän kohdalla. Lauttamus otti tien pinnalta matkapuhelimen käteen, ja hän meinasi soittaa isälleen. Kännykän ruudusta peilautui karu totuus.– Katsoin, että naama on sen näköinen, että pitää soittaa 112:seen. Huomasin, miten verta satoi vaatteille niin kuin rännistä.– Oikea silmäkulma, jossa on nyt kahdeksan tikin haava, niin se oli osunut joko pyörään tai tiehen. Se oli kalloon asti auki, ja silmäkulma roikkui puolittain silmän päällä. Katsoin myös, että toinen silmä rupeaa turpoamaan kiinni, Lauttamus sanoo rauhallisesti ja harkiten.hän toimi myös onnettomuuspaikalla, vaikka vammat vaikuttivat vakavilta. Hötkyilyyn ei ollut varaa. Adrenaliini virtasi veressä.– Olen vuorikiipeillyt aikaisemmin Afrikassa, ja oppinut siellä semmoista rauhallisuutta. Tuntui sille, että hallitsin tämänkin tilanteen. Vuorillakin pitää rauhoittua viiden kilometrin korkeudessa, jos tuntuu sille, että pumppu rupeaa hakkaamaan liikaa, Lauttamus toteaa.Ambulanssi saapui paikalle 14 minuutin sisällä, ja Lauttamus kuljetettiin nopeasti Vaasan keskussairaalaan. Ambulanssissa Lauttamuksen olo muuttui raukeaksi ja väsyneeksi.– Ambulanssimiehistö sanoi, etten saisi nukkua, koska piti varmistaa, ettei minulla ole aivovammaa.Sairaalassa vammojen vakavuus paljastui. Lauttamuksella todettiin aivotärähdys, keskikasvoissa oli useita murtumia. Kaikkein vakavin oli kallonpohjan murtuma.– Esimerkiksi yläleuka oli lähtenyt kallosta irti. Käytännössä oli siis kallonpohjan murtuma ja useita kasvoluita oli mennyt, Lauttamus sanoo.Lääkäreiden mukaan jopa hengenlähtö tai halvaantuminen oli lähellä.– Lääkäri piti niskan säästymistä jonkinlaisena ihmeenä, kun sinne ei ollut mitään tullut. Tässä oli tuuria mukana, Lauttamus toteaa.päivää myöhemmin hänet leikattiin vaativassa, yli kuuden tunnin mittaisessa leikkauksessa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Lääkärit joutuivat odottamaan esimerkiksi sitä, että Lauttamuksen naaman turvotus laskisi. Pitkään palvelleet hiukset leikattiin pois, etteivät ne haittaisi operaatiota.– Päänahka vedettiin auki, että he pääsivät operoimaan silmäkuoppia ja otsaonteloita.– Esimerkiksi silmäkuoppia tuettiin titaanilevyillä, samaten poskionteloiden tueksi laitettiin titaanilevyä, Lauttamus kertoo.Ennusteen mukaan Lauttamuksen pitäisi toipua joitain hermovaurioita lukuun ottamatta täysin ennalleen.– Onneksi minut hoidettiin Suomessa. En tiedä, miten olisi käynyt, jos olisi jossain muualla hoidettu, Lauttamus kiittelee.Asentajana metallialan yrityksessä työskentelevän Lauttamuksen pitäisi palata töihin elokuun loppupuolella.Hän sai lääkäreiltä tarkat ohjeet sairausloman ajaksi.– Kävely on ainut, mitä saan tehdä. En saa nostaa mitään. En saa käytännössä edes sänkyä pedata. Vaimo on käynyt kaupassa, ja kantanut kauppakassit. Päätäkään en saa taivuttaa alaspäin, enkä niistää, Lauttamus toteaa.Ruuankin Lauttamuksen on pitänyt syödä sosemaisessa muodossa.Yhden asian hän onnettomuudesta oppi. Jatkossa Lauttamus pyöräilee laadukkaalla pyörällä, mikäli aikoo pyöräilyä jatkaa. Hän aikoo ostaa myös kunnollisen pyöräilykypärän.– Vaikka minulla olisi pyöräilykypärä päässä, haluaisin siihen pyörään kunnolla sijoittaa, jotta tietäisin, ettei kävisi enää tuolla lailla (pyörän katkeamista), Lauttamus kertoo.