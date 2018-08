Kotimaa

Pyöräilijä kiukustui hänet ohittaneelle Onnibussin kuljettajalle – pysäytti bussin keskelle Mannerheimintietä

Poliisi puhutti molemmat osapuolet

HS: OnniBussilla eroava näkemys

Kiukustunut pyöräilijä: ei tarpeeksi vakavaa suhtautumista

Poliisi vahvistaa rikosilmoituksen