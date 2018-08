Kotimaa

Epävakainen sää jatkuu – viikonloppuna lämpötila nousee hellerajan tuntumaan

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muualla maassa pilvisyys on enimmäkseen vaihtelevaa ja etenkin idässä paikalliset kuurosateet ovat mahdollisia.Etelänpuoleinen tuuli voimistuu lännestä alkaen kohtalaiseksi ja on etenkin Lapissa sekä maan länsiosassa puuskaista.Päivälämpötila on laajalti 18 – 22 asteen tuntumassa ja Lapissa 14 - 18 astetta. Pohjois-Lapin sateisilla alueilla on viileämpää.Perjantaina Lapissa ja maan länsiosassa tulee sateita ja sää on enimmäkseen pilvinen. Etelä- ja itäosassa pilvisyys vaihtelee ja on enimmäkseen poutaista. Illalla länteen saapuu uusi sadealue ja ukkonenkin on mahdollista. Etelälounainen tuuli on jopa navakkaa ja puuskat voivat olla etenkin lännessä ja Lapissa voimakkaita.Päivälämpötila on 20 – 25 astetta ja Lapissa 17 - 20 astetta.Lauantaina sadealue ukkosineen liikkuu vähitellen itään ja pilvisyys on suuressa osassa maata vaihtelevaa. Uusi sadealue kuitenkin lähestyy lännestä ja illalla maan länsiosassa sekä Länsi-Lapissa voi jo paikoin sadella. Etelälounainen tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 20 – 25 astetta ja pohjoisosassa enimmäkseen 17 - 20 astetta.