Suomen Hornetit osallistuvat Yhdysvaltain Red Flag -harjoitukseen Alaskassa – tällainen on maailman vaativimpiin kuuluva harjoitus

Kotimaa

Suomen Hornetit osallistuvat Yhdysvaltain Red Flag -harjoitukseen Alaskassa – tällainen on maailman vaativimpi

Ilmavoimat saa "arvokasta kokemusta"

Ilmavoimien tiedotteen mukaan Suomesta harjoitukseen matkaa kuusi F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjää. Harjoitusjoukon vahvuus on enimmillään 70 ihmistä.Alaskassa ja Nevadassa järjestettävät Red Flag -harjoitukset lukeutuvat maailman vaativimpiin ilmaoperaatioharjoituksiin.Alaskan suurilla harjoitusalueilla voidaan harjoitella ilmakomponentin toimintaa kokonaisuudessaan mahdollisimman realistisessa ympäristössä. Harjoitus sisältää laajoja yhteisoperaatioita, ilmasta maahan ja ilmasta ilmaan -toimintaa, elektronista sodankäyntiä sekä ilmatankkauksia.Hävittäjien lisäksi harjoitukseen osallistuu johtokoneita, ilmatankkauskoneita, häirintäkalustoa, simuloitua ilmatorjuntaa sekä helikoptereita.Suomen ilmavoimat on osallistunut harjoitukseen Alaskassa tarkkailijana useita kertoja, ja osallistumista on valmisteltu jo pitkään. Tänä vuonna Red Flag korvaa vuosittaisen Ruska-sotaharjoituksen.Ruotsin ja Norjan ilmavoimat ovat osallistuneet harjoitukseen aiemmin.Ennen Red Flag -harjoitusta Suomi osallistuu syys- ja lokakuussa kahteen kahdenväliseen harjoitukseen Yhdysvaltojen kanssa.Ilmavoimien mukaan Alaskassa ja Nevadassa järjestettävät Red Flag -harjoitukset lukeutuvat maailman vaativimpiin ilmaoperaatioharjoituksiin.– Harjoitukseen osallistuminen tuo Suomen ilmavoimille arvokasta kokemusta, sillä Red Flag -harjoitukseen muodostettavaa toimintaympäristöä ei sellaisenaan ole mahdollista toteuttaa kotimaassa, Ilmavoimien tiedotteessa sanotaan.Harjoitusvastustajana on Yhdysvaltojen ilmavoimien yksikkö, joka jäljittelee teknologisesti edistyneen vastustajan kalustoa ja taktiikoita, kuten häirintään tarkoitettua lentokalustoa ja simuloitua ilmatorjuntaa.Ensimmäistä kertaa Red Flag -harjoitus järjestettiin vuonna 1975 Nevadassa. Harjoituksia järjestetään vuosittain useita.