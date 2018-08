Kotimaa

Yksi pidätetty epäiltynä myymälän sytyttämisestä Pudasjärvellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Poliisi on pidättänyt eilen kiinniotetun henkilön, jonka epäillään tahallaan sytyttäneen Ranuantien lähistöllä Pudasjärvellä sijaitsevan IKH-myymälän. Epäilty otettiin kiinni niin ikään Pudasjärveltä.Kauppaliike syttyi palamaan viime perjantaina noin puoli kolmelta aamuyöllä. Henkilövahinkoja ei syntynyt, mutta palo aiheutti suuret aineelliset vahingot.Paloa tutkittiin alkuun törkeänä tuhotyönä, mutta nimike on muutettu tuhotyöksi. Kaupparakennuksen yhteydessä olevassa asunnossa oli tapahtuma-aikaan ainoastaan kaksi henkilöä. Törkeän tuhotyön tunnusmerkistö edellyttää muun muassa, että aiheutetaan vakava hengen tai terveyden vaara suurelle ihmismäärälle.Vangitsemisvaatimus on tarkoitus tehdä loppuviikolla.Poliisi jatkaa esitutkintaa. Tapahtumiin liittyvät tiedot ja havainnot ovat edelleen tervetulleita. Niitä voi soittaa Oulun poliisin vihjenumeroon 0295 416 194.