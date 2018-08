Kotimaa

Nainen putosi viidennestä kerroksesta kadulle Helsingissä 15.8. 17:09

Nainen selvisi pudotuksesta hengissä.

Nainen on pudonnut maahan viidennestä kerroksesta kadulle Mäkelänkadulla Helsingissä.



Nainen selvisi putoamisesta hengissä. Hänet on toimitettu sairaalahoitoon.



Putoamisen syy ei ole tiedossa. Tämänhetkisten tietojen valossa tapauksessa ei kuitenkaan epäillä rikosta, Helsingin poliisista kerrotaan.



Poliisi ei toistaiseksi kerro asiasta enempää.

