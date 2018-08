Kotimaa

Moottorivene löytyi Päijänteeltä tyhjänä ajelehtimasta – etsinnät käynnissä





Päijänteeltä Muuratsalon eteläpuolella sijaitsevan Kätkytsaaren edustalta löytyi keskiviikkoaamuna kello yhdeksän aikaan Silver Fox -moottorivene tyhjänä ajelehtimasta. Sivullinen otti veneen kiinni ja kiinnitti sen poijuun löytöpaikan lähelle hieman myöhemmin.Veneen omistaja, vuonna 1950 syntynyt mies on kateissa ja poliisi ja muut viranomaiset tekevät alueella etsintöjä hänen löytämiseksi. Mies on noin 175 cm pitkä, normaalivartaloinen, ja hänellä on harmaat hiukset. Hänellä oli yllään mahdollisesti sininen Volvon takki päällä.Veneen ja miehen epäillään lähteneen Muuratsalon pohjoispuolelta vesistölle aikaisintaan kello 04.30 tänä aamuna.Poliisi pyytää havaintoja kyseisen veneen liikkeistä ja miehestä tänään aamulla. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295414985. Poliisi muistuttaa numeron olevan vain tähän katoamistapaukseen liittyviä havaintoja varten.