Kotimaa

Sää lämpenee vähitellen – perjantaina hätyytellään hellerajaa

Maan eteläosaan yltää pilvisyyttä etelästä, muualla sää on aurinkoista. Iltapäivällä pilvisyys vaihtelee ja maan keskiosassa sekä Kainuussa voi tulla jokunen iltapäiväkuuro. Tuuli on heikkoa koko maassa.Päivälämpötila vaihtelee 20 asteen molemmin puolin, Lapissa jäädään 15 asteeseen tai alle.Torstaina sää jatkuu suuressa osassa maata aurinkoisena ja poutaisena. Lapissa voi sadella paikoin vettä pilvisyyden ollessa runsaampaa. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa.Sää lämpenee hieman, päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa reilut 20 astetta, idässä hieman vähemmän. Pohjois-Lapissa jäädään 10 - 15 asteeseen.Perjantaina Suomeen virtaa lämpimämpää ilmaa etelästä. Maan länsiosaan sekä Länsi-Lappiin saapuu sateita lännestä, paikoin voi myös ukkostaa. Muualla maassa sää jatkuu poutaisena ja melko aurinkoisena. Etelälounainen tuuli on kohtalaista.Päivälämpötila on 20 – 25 astetta ja Lapissa 15 - 20 astetta.