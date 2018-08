Kotimaa

Pilvet valtaavat keskiviikkona Suomen – sadekuurot mahdollisia maan keskiosissa ja Lapissa

15.8. 1:50

Sää Lämpötila nousee maan etelä- ja keskiosissa 20 asteen tuntumaan, pohjoisessa 12–17 asteeseen.

Suuressa osassa maata on yöllä ja aamulla poutaa, mutta päivän aikana paikoittaiset sadekuurot ovat mahdollisia. Ilmatieteen laitoksen mukaan maan etelä- ja keskiosissa sää muuttuu päivällä pilviseksi tai puolipilviseksi. Sadekuuroja esiintyy lähinnä maan keskiosassa. Myös maan pohjoisosassa sää on pilvinen tai puolipilvinen, ja sadekuurot ovat mahdollisia lähinnä Lapissa.



Lämpötila nousee maan etelä- ja keskiosissa 20 asteen tuntumaan päivän aikana, ja maan pohjoisosassa päivän ylimmät lämpötilat vaihtelevat 12–17 asteen välillä.



Metsäpalovaroitus on annettu Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle.