Kotimaa

Vatsatautiepidemia Tampereella – epäilykset kohdistuvat ravintolaan keskustassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteensä 27 ihmistä on sairastunut vatsatautiin Tampereella viime viikolla alkaneessa epidemiassa. Sairastuneet kärsivät lähinnä oksentelusta ja ripulista.Tampereen kaupungin elintarvikevalvonta sai tiistaina tiedon ruokamyrkytysepäilystä tamperelaisessa ravintolassa ja teki saman tien tarkastuksen ravintolaan.Epidemia sai alkunsa keskiviikkona. Ravintolassa oli tuolloin tarjolla lohisalaattia.Tauti tarttui myös joihinkin ravintolan asiakkaiden perheenjäseniin. Henkilökunnan jäsenistä sairastui kolme.Lohifileestä otettiin näyte. Lisäksi keittiön henkilökuntaa ja sairastuneita ohjattiin antamaan ulostenäyte tartuntatautien valvontaan.Syylliseksi epäillään norovirusta. Herkästi tarttuva norovirus on yleisin äkillisten suolistoinfektioiden aiheuttaja Suomessa.Norovirus tarttuu hyvin herkästi pintojen ja elintarvikkeiden välityksellä. Viruksen itämisaika on 12–48 tuntia ja oireet kestävät yleensä 1–3 vuorokautta.Hyvä käsihygienia on erittäin tärkeää taudin leviämisen ennaltaehkäisyssä.